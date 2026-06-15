Известный российский тренер Александр Бородюк высказался о новом формате ЧМ-2026.

Александр Бородюк globallookpress.com

«Уже 48 сборных участвуют в чемпионате мира — это перебор. На турнир должны попадать самые лучшие. Было 24 сборные, расширили до 32 команд — это уже потолок. А посмотрите, что они делают. Они хотят ещё расширить количество сборных на турнире. Понятно, что для коммерции выгодно: чем больше команд, тем лучше.

Но спортивная составляющая уже уходит на второй план. А хотелось бы, чтобы, начиная со встреч группового этапа, были замечательные игры, как это было раньше. Сейчас начнётся плей-офф, тогда будет более интересно смотреть эти матчи. А пока есть хорошие игры и проходные», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Напомним, что ЧМ-2026 стартовал 11 июня, а завершится 19 июля.