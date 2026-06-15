Португальский специалист Рубен Аморим в скором времени возглавит итальянский «Милан». Стороны уже согласовали условия сотрудничества. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Рубен Аморим globallookpress.com

По информации журналиста Фабрицио Романо, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» договорился с руководством россонери о контракте до лета 2028 года. В соглашении также предусмотрена возможность продления ещё на один сезон.

Сообщается, что 41-летнему тренеру осталось поставить подпись под контрактом, после чего он приступит к работе с командой.

Напомним, в январе 2026 года Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», где проработал чуть более года.

Предыдущий сезон «Милан» завершил под руководством Массимилиано Аллегри. Команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице Серии А и не смогла завоевать путёвку в Лигу чемпионов, отправившись в Лигу Европы.