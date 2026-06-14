Хавбек сборной Франции Уоррен Заир-Эмери с юмором отреагировал на решение тренерского штаба использовать его на непривычной позиции во время одной из тренировок национальной команды.

Футболист рассказал, что наставник предложил ему сыграть на левом фланге обороны и поинтересовался, не возникнет ли у него возражений. По словам игрока, он без колебаний согласился помочь команде там, где это необходимо.

Заир-Эмери подчеркнул, что для него главное — находиться на поле и приносить пользу сборной, независимо от занимаемой позиции. Молодой хавбек дал понять, что готов адаптироваться к любым требованиям тренерского штаба.

«На последней тренировке тренер поставил меня левым защитником. Он спросил, не против ли я, а я ответил: "Без проблем. Даже если захотите поставить меня в ворота — пока я играю, меня всё устраивает! "» — приводит слова футболиста L’Équipe.

На ЧМ-2026 сборная Франции выступает в группе I вместе с командами Сенегала, Ирака и Норвегии. Свой первый матч на турнире французы проведут 16 июня против сборной Сенегала.