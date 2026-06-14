«Бавария» продолжает фигурировать в числе возможных вариантов продолжения карьеры Маркуса Рашфорда, однако реального продвижения в переговорах на данный момент нет.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб не ведёт активных контактов по 28-летнему англичанину, несмотря на слухи в СМИ. Источник отмечает, что ситуация пока ограничивается предварительными обсуждениями и не перешла в практическую плоскость.

Подчёркивается, что потенциальный трансфер Рашфорда потребует серьёзных финансовых затрат. В минувшем сезоне нападающий выступал за «Барселону» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Бавария» могла выдвигать игроку определённые условия, однако конкретных шагов по оформлению сделки пока не последовало.