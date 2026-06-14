Голкипер «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя заявил, что никогда не рассматривал вариант выступления за национальную команду Англии.

Давид Райя globallookpress.com

Родившийся в Барселоне вратарь большую часть профессионального пути провёл в Англии, однако, по его словам, мысль о смене футбольного гражданства у него ни разу не возникала. Райя отметил, что всегда чувствовал себя испанцем и стремился представлять именно «красную фурию».

«Мне даже не приходила в голову такая мысль. Я чувствую себя испанцем и всегда хотел играть за Испанию», — цитирует вратаря Sky Sports.

Дебют Райи за сборную Испании состоялся в 2022 году.