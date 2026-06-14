«Бавария» намерена прекратить слухи о будущем французского вингера Майкла Олисе.

Майкл Олисе globallookpress.com

Клуб планирует продлить контракт с футболистом до 2031 года и значительно увеличить его зарплату, почти вдвое. Об этом сообщил аккаунт Bayern & Germany, ссылаясь на L'Équipe.

Согласно источнику, если Олисе подпишет новое соглашение, он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Его текущий контракт действует до 2029 года.

По данным СМИ, на данный момент француз зарабатывает € 16–17 млн в год. В прошлом сезоне он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 31 результативную передачу.