Бывший футболист сборной России Александр Мостовой полагает, что сборная Бразилии еще сможет продемонстрировать свой лучший футбол на ЧМ-2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Было видно, что они лучше. Чем отличается сборная Бразилии? Тем, что у нее индивидуально сильные футболисты. Именно это будет помогать команде в дальнейшем. Они в любом случае будут решать исход матчей. Взять того же Винисиуса, который забил мяч. Думаю, Бразилия еще покажет свою лучшую игру», — сказал Мостовой ТАСС.

В матче группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко, счет был 1:1.