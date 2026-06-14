Председатель исполнительного комитета «Арсенала» Ричард Гарлик прокомментировал информацию о возможном интересе лондонского клуба к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

Матвей Кисляк globallookpress.com

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что за 20-летним хавбеком следят «Арсенал» и «ПСЖ». Однако Гарлик признался, что ему ничего не известно о подобном интересе со стороны английского клуба.

По словам функционера, он не принимает непосредственного участия в трансферной деятельности «канониров», однако никаких сведений о Кисляке ранее не получал.

«Я не занимаюсь трансферами напрямую в "Арсенале", но об этом игроке ничего не слышал», — цитирует Гарлика «Матч ТВ».

Соглашение Кисляка с московским ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне россиянин в 42 матчах забил восемь голов и сделал столько же результативных передач.