Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался об игре сборной Бразилии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Марокко (1:1).

Владимир Гранат globallookpress.com

«Первый результат бразильцев? Всегда ждем от Бразилии большего, но все‑таки Марокко — очень сильный соперник, они были четвертыми на чемпионате мира. Пока бразильцы играют не так ярко, как хотелось бы.

Способна ли именно эта команда выиграть титул? Да, конечно, способна. У этой команды очень сильная и яркая атака, плюс не стоит забывать про тренерский гений Анчелотти.

Почему Швейцария докатилась до ничьей с Катаром? В конце матча швейцарцы не играли в футбол, а больше игрались. Надо было решать судьбу матча раньше. За это они поплатились», — сказал Гранат «Матч ТВ».

В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет против Гаити 20-го июня, а в заключительном третьем туре национальная команда встретится с Шотландией 25-го числа.