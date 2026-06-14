Легендарный защитник, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи считает, что сейчас команда Дидье Дешама гораздо сильнее той, что в 2022 году дошла до финала на чемпионате мира.

Дидье Дешам globallookpress.com

Если смотреть на переднюю линию, то она выглядит намного лучше. Состав потрясающий. Но Дидье Дешаму нужно найти правильную схему. Это непросто, потому что Дембеле, возможно, придётся играть справа, но он всегда стремится быть впереди вместе с Мбаппе.

Возможно, Дидье остановится на 4–4–2. Есть ещё Олисе, который любит быть плеймейкером, поэтому в схеме 4–2–3–1 от него внезапно потребуется вернуться на позицию вингера. Так что перед Дидье стоит реальная задача — как разместить всех этих игроков. Но состав отлично укомплектован.

«Я остаюсь при своём мнении: у этой команды есть реальный потенциал, и она намного лучше, чем та, что была в 2022 году», — сказал Десайи France Football.

Первый матч на турнире французы проведут 16 июня со сборной Сенегала, также их соперниками в группе будут Ирак и Норвегия.