Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился своими мыслями о состоянии команды после поражения от Австралии со счётом 0:2 в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

«Один проигранный матч не означает, что мы потеряли надежду, и мы не потеряем её. Турция — команда, которая всегда знает, как встать на ноги», — приводит слова Чалханоглу A Spor на странице в социальной сети X.

В рамках второго тура группового этапа сборная Турции встретится с Парагваем 20 июня, а в третьем туре — с США 26 июня.