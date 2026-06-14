Бывший футболист «Палмейраса» и сборной Бразилии Пауло Нунес поделился впечатлениями от игры Винисиуса Жуниора в матче ЧМ-2026 против Марокко.

Он отметил, что действия нападающего произвели на него сильное впечатление, однако общий уровень игры сборной Бразилии оказался, по его мнению, недостаточным.

«Винисиус показал, что очень хочет играть за национальную команду и готов выкладываться, но этого недостаточно для того, чтобы сборная побеждала. Нам нужно, чтобы играла вся остальная команда», — сказал Нунес Globo Esporte.

Напомним, встреча Бразилии и Марокко завершилась вничью — 1:1. Единственный гол в составе южноамериканцев забил Винисиус Жуниор.