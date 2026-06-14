Матч 1-го тура группового этапа мундиаля между сборными Германии и Кюрасао начался в 20:00 мск. После 44-х минут игрового времени немецкая национальная команда ведет в счете — 2:1.

Нидерландский наставник превзошел главного тренера сборной Чехии Мирослава Коубека , который руководит национальной командой на ЧМ-2026 в возрасте 74 лет.

Дик Адвокат вывел сборную Кюрасао на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Германии в возрасте 78-и лет.

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира.

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