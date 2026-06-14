Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира.
Дик Адвокат вывел сборную Кюрасао на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Германии в возрасте 78-и лет.
Нидерландский наставник превзошел главного тренера сборной Чехии Мирослава Коубека, который руководит национальной командой на ЧМ-2026 в возрасте 74 лет.
Матч 1-го тура группового этапа мундиаля между сборными Германии и Кюрасао начался в 20:00 мск. После 44-х минут игрового времени немецкая национальная команда ведет в счете — 2:1.