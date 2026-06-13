Сербский футболист запросил контракт на два года с зарплатой около € 8 млн за сезон, включая возможные бонусы. Эти условия он предложил «Ювентусу», который стремится удержать его в команде. Однако на данный момент клуб готов предложить ему только € 5 млн. Текущий контракт Влаховича с «Ювентусом» действует до 30 июня.

Тем не менее, главным приоритетом для «Барселоны» остается форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес , как сообщает Sport.es.

«Барселона» узнала об условиях, на которых нападающий «Ювентуса» Душан Влахович готов перейти в клуб в случае договоренности.

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