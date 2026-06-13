«Барселона» узнала об условиях, на которых нападающий «Ювентуса» Душан Влахович готов перейти в клуб в случае договоренности.
Тем не менее, главным приоритетом для «Барселоны» остается форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, как сообщает Sport.es.
Сербский футболист запросил контракт на два года с зарплатой около € 8 млн за сезон, включая возможные бонусы. Эти условия он предложил «Ювентусу», который стремится удержать его в команде. Однако на данный момент клуб готов предложить ему только € 5 млн. Текущий контракт Влаховича с «Ювентусом» действует до 30 июня.