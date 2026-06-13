«Тоттенхэм» близок к продлению сотрудничества с испанским защитником Педро Порро.

Педро Порро globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба практически согласовало с 26-летним футболистом новый долгосрочный контракт. Ожидается, что обновлённое соглашение будет действовать до июня 2030 года.

На данный момент Порро связан со «шпорами» договором до лета 2028 года, однако клуб намерен заранее обезопасить себя от интереса со стороны других европейских грандов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что за игроком следят мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне АПЛ Порро провёл 34 матча, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.