Французский полузащитник «Монако» Поль Погба высказался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

Поль Погба globallookpress.com

«Можете ли вы представить, чтобы я сказал, что у него был слегка сложный сезон, а этот "сложный сезон" был бы лучшим сезоном в карьере почти для любого нападающего? Вот насколько он хорош.

Если сезон, в котором он забил 40 голов, считается сложным для него... Я даже не знаю. Просто скажу: для меня это отнюдь не плохой сезон! Он лучший нападающий своего поколения. Точка», — приводит слова Погба ESPN.

Напомним, что Килиан Мбаппе вместе со сборной Франции находится на ЧМ-2026, но команда пока что еще не взяла свой старт на турнире.