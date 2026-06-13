Французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает TRT Spor.

Усман Дембеле — нападающий ПСЖ globallookpress.com

Стало известно, что президент «королевского» клуба Флорентино Перес настроен совершить громкий трансфер предстоящим летом. Дембеле — приоритетный вариант в списке главы «Реала».

Футболист «сливочных» Браим Диас может быть продан этим летом, именно благодаря этому мадридский клуб сможет найти средства на покупку Дембеле.

В минувшем сезоне французский форвард провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 9 голевых передач.

Ранее в СМИ сообщали о том, что «Реал» завершил попытки приобрести Хулиана Альвареса у «Атлетико».