Нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола недоволен своим положением в команде.

Брэдли Баркола globallookpress.com

Вингер выразил недовольство тем, что не попал в стартовый состав ни в полуфинале, ни в финале Лиги чемпионов. Об этом информирует TEAMtalk.

Согласно источнику, отсутствие в основном составе на ключевых матчах сезона убедило Барколу в сложности получения желаемого игрового времени. Руководство французского клуба узнало о желании нападающего покинуть команду. Хотя «ПСЖ» не планирует продавать вингера, они понимают его разочарование.

В прошлом сезоне Баркола сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и отдав семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.