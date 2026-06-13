Руководство «Барселоны» продолжает работу над усилением тренерского штаба, уделяя особое внимание подготовке игроков к физическим нагрузкам.

По информации Sport.es, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик настаивает на приглашении нового специалиста по физической подготовке. Такое решение связано с большим количеством травм, которые преследовали команду в прошлом сезоне.

Ранее клуб прекратил сотрудничество с Хули Тоусом, отвечавшим за физическую подготовку футболистов. В «Барселоне» считают, что результаты его работы не оправдали ожиданий, учитывая кадровые проблемы, с которыми команда сталкивалась на протяжении сезона.

Сообщается, что Флик намерен искать кандидата за пределами клубной структуры. Немецкий специалист заинтересован в приглашении опытного профессионала, способного повысить эффективность тренировочного процесса и снизить риск травматизма среди игроков.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.