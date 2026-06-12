Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о перспективах своей команды на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мы с большой радостью осознаем, что чемпионат мира — это всегда особенное соревнование, как и чемпионат Европы, и мы отправляемся туда с большими надеждами. Физическая форма? Я в порядке, разве вы не видели матчи?

Португалия — претендент на титул? Это станет известно только в конце. Это очень хорошее поколение, но есть факторы, которые мы не можем контролировать. Я верю, что это поколение принесет португальцам много радости.

Подготовка? Это было утомительно, потому что мы много работали. В матчах преобладали победы, но самое важное — это 17 июня, первый матч, а потом, когда дела начнут затягиваться, вот тогда мы и увидим настоящих чемпионов. Это будет зависеть от многих факторов, я уверен, что всё пойдет хорошо, главное — выйти из группы первыми, а потом — матч за матчем, шаг за шагом — спокойно набирать уверенность и входить в ритм», — цитирует Роналду A Bola.

На групповой стадии ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.