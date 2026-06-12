Полузащитник «Манчестер Сити» Родри отреагировал на заявление Энрике Рикельме, который баллотировался на пост президента мадридского клуба и обещал приобрести Родри в случае победы.

«Не знаю, откуда это взялось! Понимаю, это часть игры. Я даже не думал о своем будущем. Мое внимание сосредоточено на чемпионате мира. У меня контракт с "Манчестер Сити", — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Larguero на странице в социальной сети X.

Также Рикельме заявлял, что в случае избрания купит нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанна для "Реала". Выборы прошли 7 июня, и победу на них одержал Флорентино Перес, который в настоящее время занимает пост президента клуба.