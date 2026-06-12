Руководство мюнхенской «Баварии» высказалось по поводу возможного трансфера Майкла Олисе в мадридский «Реал», который предложил за него 150 млн евро.

Майкл Олисе globallookpress.com

«Он не уйдёт даже за 200 млн евро. Олисе — бесценный, мы не продадим его даже за 500 млн евро. Честно говоря, я не уверен, что "Реал" мог бы позволить себе хотя бы одну его ногу за 150 млн евро», — сказал в интервью L’Équipe один из боссов мюнхенского клуба.

Минувший сезон стал очень удачным для 24‑летнего полузащитника. В 52 матчах за чемпиона Германии он забил 22 мяча и сделал 31 голевую передачу, а также стал одним из главных претендентов на «Золотой мяч».