Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о матчах первого тура группы А на ЧМ-2026.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Из четырех сыгравших команд больше всего мне понравились корейцы. Блестящий у них контроль мяча, скорость мышления, исполнение технических элементов. Я получил удовольствие от их игры. Особых тактических нюансов я в этих двух матчах не увидел, но обратил внимание на игру Кореи. Активно они играют в атаку, показали очень хорошее качество игры. Это впечатлило», — цитирует Газзаев «СЭ».

В матче-открытии турнира Мексика забила два безответных мяча в ворота ЮАР, а Южная Корея одержала волевую победу над Чехией со счетом 2:1.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.