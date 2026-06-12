Переход 23-летнего форварда «Барселоны» Ансу Фати в «Монако» может не состояться, как сообщает Sport.

Ансу Фати globallookpress.com

Источник указывает, что переговоры о зарплате игрока стали основным препятствием для завершения сделки. «Монако» готово выкупить Фати у «Барселоны» за 11 миллионов евро, но текущий контракт футболиста предусматривает увеличение его зарплаты до 14 млн в следующем сезоне. «Монако» не готово платить такую сумму, а Ансу не готов отказываться от своих финансовых условий.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» действует до 2028 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей за «Монако» на правах аренды, забив 12 голов.