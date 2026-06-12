Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро рассказал об уверенности в своих силах перед началом чемпионата мира и о том, что команда никого не боится.

Густаво Альфаро globallookpress.com

«Это момент большого удовлетворения, большой радости. Мы знаем, как сильно в этом нуждалась страна, через какие испытания прошли игроки, пытаясь этого добиться. Мы знаем, что это не просто очередная игра; мы знаем, что это особая игра, с характеристиками, не похожими ни на одну другую, в которой мы, возможно, когда‑либо сыграем.

Мы уверены в своих силах и в истории, где Парагвай всегда был сложным и трудным соперником на чемпионатах мира. Мы едем с энтузиазмом, едем с решимостью попробовать. Наше намерение — не просто приехать и участвовать в чемпионате мира, а приехать, чтобы соревноваться, и, надеюсь, это приведёт к результатам, которых мы и страна надеемся достичь», — цитирует аргентинского специалиста сайт ФИФА.

Последний раз Парагвай приезжал на чемпионат мира в 2010 году и там добрался до 1/4 финала, где уступил будущему победителю турнира — Испании (0:1).

В первом туре на ЧМ‑2026 соперником команды Альфаро станет хозяин турнира — США, их встреча состоится 13 июня.