Английский форвард Джейми Варди выступил со сравнением АПЛ и Серии А.

Джейми Варди globallookpress.com

«Чем итальянский футбол отличается от английского? Он гораздо медленнее и более оборонительный. На тренировках постоянно: бег, бег, бег. А потом выходишь на матч, и ты буквально уже выжат. А в 38-39 лет это радости не добавляет. Но дело не только во мне. Здесь все устроено именно так. И спортивный директор вмешивается абсолютно во все — это просто безумие.

Перед матчем с "Болоньей" мы сделали то, что обычно делают в Англии. После игры у нас был выходной день. Все вышли на поле свежими, и мы выиграли со счетом 3:1. Все были в восторге. И я подумал: "Отлично, будем продолжать в том же духе". Но нет… Мы снова вернулись к ежедневным тренировкам, потому что "этот матч очень важен". Но как так? Все матчи важны, никакой разницы нет — по крайней мере, таково мое мышление», — приводит слова Варди Goal.

Напомним, что Варди в прошлом сезоне выступал за «Кремонезе», а до этого на протяжении длительного времени защищал цвета «Лестера».