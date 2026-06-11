Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о целях своей команды на ЧМ-2026.
«Как далеко мы можем зайти? Надеюсь, до самого конца. Мы знаем, насколько это будет сложно, но сейчас все внимание сосредоточено на Японии. Мы не заглядываем слишком далеко вперед, но у нас большие мечты, и мы отдадим все силы.
У нас хорошие игроки и отличный коллектив в целом. Мы отлично ладим, но в конечном итоге все решают результаты. Парни, которые находятся здесь уже много лет, играют на самом высоком уровне. Они добились выдающихся успехов в своей карьере. Собраться здесь вместе, чтобы заставить страну гордиться нами — это самое важное, что мы можем сделать. Каждый хочет совершить что-то впечатляющее. Это огромная честь — быть здесь и представлять свою страну», — цитирует ван Дейка Voetbal International.
Нидерланды сыграют в одной группе на ЧМ-2026 с Швецией, Японией и Тунисом. На прошлом мундиале «оранжевые» дошли до 1/4 финала, где проиграли Аргентине.