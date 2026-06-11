Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о целях своей команды на ЧМ-2026.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Как далеко мы можем зайти? Надеюсь, до самого конца. Мы знаем, насколько это будет сложно, но сейчас все внимание сосредоточено на Японии. Мы не заглядываем слишком далеко вперед, но у нас большие мечты, и мы отдадим все силы.

У нас хорошие игроки и отличный коллектив в целом. Мы отлично ладим, но в конечном итоге все решают результаты. Парни, которые находятся здесь уже много лет, играют на самом высоком уровне. Они добились выдающихся успехов в своей карьере. Собраться здесь вместе, чтобы заставить страну гордиться нами — это самое важное, что мы можем сделать. Каждый хочет совершить что-то впечатляющее. Это огромная честь — быть здесь и представлять свою страну», — цитирует ван Дейка Voetbal International.

Нидерланды сыграют в одной группе на ЧМ-2026 с Швецией, Японией и Тунисом. На прошлом мундиале «оранжевые» дошли до 1/4 финала, где проиграли Аргентине.