Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча-открытия чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР.

Владимир Радимов globallookpress.com

«Мексика на порядок сильнее, уж на своём поле точно возьмёт победу. Я не понимаю, за счёт чего ЮАР сможет зацепить хоть одно очко.

Монтес? Он не самый ключевой игрок сборной Мексики, выполняет вспомогательную роль, там есть свои лидеры», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Матч между сборными Мексики и ЮАР состоится сегодня, 11-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы национальных команд — тут.