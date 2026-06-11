Комментатор Геннадий Орлов высказался о словах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, который заявил, что возможный переход в «Зенит» не является для него приоритетом на фоне перспектив поиграть в Европе.

Алексей Батраков globallookpress.com

По словам Орлова, такие заявления футболиста вызывают вопросы и требуют более внимательного анализа его дальнейшей карьеры и мотивации.

«Об этом нужно спрашивать Сергея Семака. Ещё нужно понять, хочет ли Батраков вообще оставаться в российском футболе. Мне кажется, что ему стоит ещё на сезон остаться в "Локомотиве", чтобы окрепли ноги, голова и мысли», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее сообщалось об интересе к Батракову со стороны европейских клубов, включая «ПСЖ» и «Галатасарай».