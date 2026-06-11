Жозе Моуринью стал новым главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Жозе Моуринью возглавил «Реал» globallookpress.com

Стало известно, что португальский специалист подписал контракт с «Реалом» до лета 2029-го года.

«Совет директоров мадридского "Реала", заседание которого состоялось сегодня, в четверг, 11 июня, под председательством Флорентино Переса, принял решение назначить Жозе Моуринью главным тренером первой команды на следующие три сезона, до 30 июня 2029 года.

Жозе Моуринью присоединится к "Реалу" 13 июля, в день начала предсезонной подготовки», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Жозе Моуринью уже работал главным тренером мадридского клуба в период с 2010 по 2013 год, выиграв вместе со «сливочными» чемпионат Испании и Кубок страны.