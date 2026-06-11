Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о замене нападающего Криштиану Роналду на 64-й минуте товарищеского матча с Нигерией (2:1).

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Мы рассчитывали, что Криштиану проведёт 45 или 60 минут. У Нуну Мендеша, как и у Гонсалу Рамуша, был индивидуальный план на 30 минут, а у Витиньи и Жоау Невеша — на 45 минут. Важно работать над индивидуальными аспектами и иметь команду, которая в концовке сможет играть сильнее, чем в начале», — приводит слова Мартинеса Record.

Португалия на ЧМ-2026 выступит в группе К, где ей достались ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.