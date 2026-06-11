Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предложил способ улучшения качества игры сборной России.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Существенно поднять уровень сборной в условиях отстранения можно только одним способом: надо, чтобы как можно больше российских футболистов играло в европейских клубах из топ-5 лиг. Всё. Это единственный способ. Чем больше российских игроков будет играть в Европе, участвовать в еврокубках, тем сильнее будет сборная России.

А тренеру сборной в нынешних обстоятельствах сложно каким-то образом поменять, улучшить наших игроков. Карпину это не под силу, как и любому другому тренеру. На это могут повлиять только сами игроки, отказавшись от больших денег здесь в пользу футбола мирового уровня», — цитирует Канчельскиса «Советский спорт».

Напомним, что сборная России с 2022 года отстранена от международных турниров и сейчас проводит только товарищеские матчи.