Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о шансах национальной команды на ЧМ-2026.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам globallookpress.com

По его словам, для французской сборной естественно ставить перед собой цель победить на турнире, учитывая уровень состава и глубину таланта игроков.

«Но нужно перестать притворяться. У нас лучшие футболисты, мы приехали, чтобы победить. Мы обязаны это сделать. Если Франция не выиграет титул, то для Дидье Дешама это будет провал», — заявил Дюгарри RMC Sport.

Сборная Франции на групповом этапе чемпионата мира 2026 года сыграет с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.