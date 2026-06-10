Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев оценил шансы вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии стать обладателем «Золотого мяча».

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

«Безусловно, у него есть шансы побороться за "Золотой мяч". По уровню игры он один из главных претендентов сейчас. Он очень-очень сильно прибавил во всех аспектах и является объективно лидером вместе с Дембеле и Мартинесом. Если бы Грузия играла на Чемпионате мира, думаю, шансы у него были бы ещё выше», — цитирует Сычева «Советский спорт».

Грузин вместе с «ПСЖ» по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Франции, а также по разу стал обладателем Кубка Франции, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.