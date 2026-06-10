Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни разочарован тем, что Маркус Рашфорд не играет за «красных дьяволов».

Уэйн Руни globallookpress.com

«Очень жаль, что Рашфорд ушёл. Он манчестерский парень, он мог бы побить мой рекорд по голам за "Манчестер Юнайтед". Нет, я не беспокоюсь об этом — рекорд и существует для того, чтобы его побили. Было бы здорово, если бы это сделал местный парень.

Да, в последние годы его дела в "МЮ" складывались не лучшим образом, но мы все знаем, насколько он хорош», — цитирует Руни ВВС.

Ранее Рашфордом интересовалась мюнхенская «Бавария».