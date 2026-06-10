Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о назначении полузащитника Деклана Райса вице-капитаном национальной команды.

Деклан Райс globallookpress.com

«У нас есть группа лидеров из пяти-шести игроков без капитанской повязки. Повязку носят Гарри Кейн и Деклан Райс. Когда Гарри не было в лагере, у нас был выбор, и мы сразу же и без раздумий отдали ее Деклану.

У него самый высокий футбольный интеллект — он следит за нашей структурой, адаптацией и ритмом игры. Он провел два выдающихся сезона — был одним из ключевых игроков в матчах Лиги чемпионов и одним из лучших в Европе на данный момент», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Райс попал в итоговую заявку сборной Англии на предстоящий ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.