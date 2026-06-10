Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил готовность команды к предстоящему ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля.

«Как я говорил ранее, эта команда не останавливается на полпути. Думаю, мы это уже доказали в матчах с любым соперником.

Это команда-победитель, которая всегда хочет большего. Мы будем двигаться шаг за шагом, но с огромным энтузиазмом», — цитирует Месси TYC Sports.

На групповом этапе ЧМ-2026 аргентинцы сразятся в одном квартете с Алжиром, Австрией и Иорданией. В 2022 году команда Лионеля Скалони выиграла мундиаль.