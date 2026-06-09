Бывший вингер сборной Англии Тео Уолкотт высказался об игре форварда английской сборной Маркуса Рашфорда.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«В этом сезоне Рашфорд был великолепен. Я много за ним наблюдал. Я снова полюбил смотреть матчи "Барселоны" и стал больше интересоваться игрой Рашфорда. Он был молодцом.

Для меня он стопроцентный игрок стартового состава Англии. Он играет свободно и с удовольствием. Мы хотим видеть его улыбку.

Рэшфорд будет важной частью этого турнира. Я с нетерпением жду, когда увижу его игру. Из всех футболистов он воодушевляет меня больше всего.

Я думаю, он поступил смело, что уехал за границу — здорово, когда английские игроки уезжают. Я сам не был достаточно смелым, но то, что он сделал, говорит о его сильном характере», — цитирует Уолкотта ВВС.

Напомним, что Рашфорд, который принадлежит «Манчестер Юнайтед», в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Барселону».