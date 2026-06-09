«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к вингеру «Манчестер Сити» Савиньо. Как сообщает ESPN, лондонский клуб уже начал переговоры по возможному переходу бразильского футболиста.

По информации источника, сумма сделки может достигнуть 60 миллионов фунтов стерлингов. При этом руководство «шпор» настроено оптимистично и рассчитывает успешно завершить переговоры с «горожанами».

22-летний Савиньо защищает цвета «Манчестер Сити» с 2024 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.

Действующее соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2031 года.