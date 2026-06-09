Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против команды Тринидада и Тобаго.

Валерий Карпин globallookpress.com

«У Карпина, конечно, есть определенные потери в составе: некоторые игроки уже не находятся в расположении сборной. Тем не менее не сомневаюсь в уверенной победе нашей команды.

Множества голов, конечно, не забьем: пяток мячей в ворота соперника не увидим. Ребята же всё равно уже мыслями в отпуске и на расслабухе играют. Но с преимуществом в два‑три мяча они, конечно же, должны выиграть. Ничего особенного в сборной Тринидада и Тобаго не вижу, там только пара игроков более‑менее заметных», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Матч между командами пройдет сегодня, 9 июня, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 20:00 мск.