«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэм Хотспур» Кристиану Ромеро.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Журналист Гастон Эдул сообщил в соцсети, что «красные дьяволы» планируют летом приобрести 28-летнего аргентинца, рассматривая его как ключевого трансферного игрока.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик считает Ромеро идеальным усилением для обороны благодаря его опыту и навыкам. Сам Ромеро ранее заявил о готовности рассмотреть переход в другой клуб этим летом.

За сезон 2025/2026 Ромеро сыграл 32 матча, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2029 года.