Голкипер сборной России Антон Митрюшкин высказался о победе национальной команды в контрольной встрече против Тринидада и Тобаго (3:0).

Фрагмент матча Россия — Тринидад и Тобаго t.me/teamrussia

«Начали достаточно уверенно, быстро забили. И потом, наверное, это было видно: чуть‑чуть где‑то расслабились.

Соперник низкого время? Не сказал бы. Видно, что команда на мяче, играла достаточно уверенно. Также был очень быстрый и физически мощный игрок в центре поля, и остальные футболисты тоже очень быстрые.

Какого‑то недонастроя точно не было. Но после 2:0 чуть подрасслабились, начали упускать игру. Однако, потом исправились. Должны были больше забивать», — сказал Митрюшкин «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом товарищеском поединке сборная России обыграла Буркина-Фасо со счетом 3:0.