Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо оказался в центре внимания сразу нескольких европейских клубов в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает TeamTalk, на 22-летнего испанца претендуют английские гранды — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». По данным источника, представители манкунианцев уже провели переговоры с футболистом, оценивая возможность его перехода.

Интерес к хавбеку также проявляет французский «Монако», который внимательно следит за развитием ситуации вокруг игрока.

Эксперты оценивают рыночную стоимость Касадо примерно в 18 миллионов евро. В минувшем сезоне испанской Ла Лиги воспитанник каталонского клуба принял участие в 24 матчах, отметившись одной результативной передачей.