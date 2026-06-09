Наставник сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался про товарищеский матч с Нидерландами, где его команда уступила со счетом 1:2.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

«Играть против сборных такого уровня непросто, но в действиях своих подопечных я увидел немало плюсов. Нам нужны именно такие матчи — противостояние сильным соперникам всегда дает возможность учиться и набираться опыта.

В целом я доволен игрой. Мы начали подготовку более месяца назад, а наши легионеры присоединились чуть позже. Тем не менее убежден, что мы проделали хорошую работу над физической формой. Конечно, есть определенные нюансы по некоторым игрокам, которые нам еще предстоит решить, и мы продолжим над этим работать», — цитирует Каннаваро Uznews.

На ЧМ-2026 Узбекистан на групповом этапе встретится с ДР Конго, Португалией и Колумбией.