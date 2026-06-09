Итальянский футбольный клуб «Комо», возглавляемый Сеском Фабрегасом, готовится к летнему трансферному окну, чтобы усилить свой состав. Это связано с тем, что команда впервые в своей истории примет участие в Лиге чемпионов УЕФА в новом сезоне.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

По данным инсайдера Фабрицио Романо, опубликованным в социальных сетях, «Комо» планирует подписать двух игроков. Фабрегас хочет создать бразильский тандем, пригласив защитников «Крузейро» Кайки и дортмундской «Боруссии» Яна Коуто. Предполагается, что трансферная стоимость Кайки составит 14 миллионов евро, а Коуто — 17 миллионов.

Сеск Фабрегас был назначен главным тренером «Комо» 19 июля 2024 года и подписал долгосрочный контракт с клубом на четыре года, который будет действовать до июня 2028 года.