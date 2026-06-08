Лидер «Астон Виллы» Морган Роджерс в летнее трансферное окно может пополнить состав французского «ПСЖ».

Морган Роджерс globallookpress.com

Как сообщает издание The Telegraph, тренерский штаб парижан видит в 23‑летнем англичанине идеального кандидата на усиление состава. Сейчас победитель Лиги чемпионов собирает информацию о Роджерсе и готовит ему контракт.

«Астон Вилла» осведомлена об интересе к полузащитнику, но даже не станет рассматривать предложения по нему ниже € 115 млн.

В этом сезоне Роджерс сыграл 55 матчей, забил 14 мячей и сделал 12 ассистов. Сейчас в составе сборной Англии он готовится к чемпионату мира.