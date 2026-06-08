Флорентино Перес сохранил пост президента мадридского «Реала», одержав уверенную победу на очередных выборах главы клуба. За действующего руководителя проголосовали 21 741 человек, что составило 65 процентов от общего числа участников голосования.

Флорентино Перес globallookpress.com

Его единственный соперник, предприниматель Энрике Рикельме, заручился поддержкой 11 814 избирателей и набрал 35 процентов голосов, чего оказалось недостаточно для победы.

Таким образом, 79-летний Перес продолжит руководить «Королевским клубом» как минимум до 2030 года. Для опытного функционера этот президентский срок станет восьмым подряд.

Ранее в испанской прессе появлялись сообщения, что в случае переизбрания Переса на пост главного тренера команды может вернуться Жозе Моуринью. Кроме того, президент уже анонсировал усиление состава за счёт защитников Ибраимы Конате, выступавшего за «Ливерпуль», и Дензела Думфриса из миланского «Интера».