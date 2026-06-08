Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о сильных сторонах нового главного тренера Срджана Благоевича и о том, почему выбор пал на его кандидатуру.

Павел Морозов ФК «Акрон»

«Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола. Срджан зарекомендовал себя специалистом, умеющим хорошо использовать сильные стороны своей команды и развивать футболистов. Команда начинает новый этап своего развития, надеюсь, обретёт стабильность благодаря приглашению Благоевича», — цитирует Морозова сайт тольяттинцев.

Сегодня, 8 июня, стало известно, что 53‑летний серб возглавил «Акрон» и подписал с ним контракт на 4 года.