Итальянский «Милан» снова интересуется форвардом «Кристал Пэлас» Жаном‑Филиппом Матета, сообщает издание Footmercato.

Зимой «россонери» были близки к трансферу 28‑летнего француза, но он не смог пройти медицинский осмотр, и сделка сорвалась из‑за травмы колена.

Теперь же «Милан», который может возглавить бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер, возобновил интерес к Матета, который мощно отыграл на финише сезона, вернувшись после травмы.

Сейчас нападающий готовится к ЧМ‑2026 в составе сборной Франции. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 30 млн евро.