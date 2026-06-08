Ибраима Конате официально стал игроком мадридского «Реала». Французский защитник перебрался в испанский гранд после завершения контракта с «Ливерпулем» и присоединился к новой команде на правах свободного агента.

Ибраима Конате globallookpress.com

По данным RMC Sport, 27-летний футболист подписал с «королевским клубом» долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2030 года. В настоящий момент Конате находится в расположении сборной Франции, которая готовится к старту ЧМ-2026.

На групповом этапе мирового первенства французская команда сыграет против Норвегии, Ирака и Сенегала.

В прошедшем сезоне АПЛ Конате провёл 36 матчей за «Ливерпуль», отметившись одним забитым мячом.